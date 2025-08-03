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Опасность атаки БПЛА объявлена в нескольких районах Ленобласти

В Ленобласти возможно снижение скорости мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена угроза, связанная с возможным появлением БПЛА в воздушном пространстве. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко сегодня, 3 августа.

«Из-за принятых мер в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета», — отметил он.

Власти региона призывают жителей западных, южных и восточных районов быть бдительными и соблюдать меры безопасности в связи с потенциальной опасностью, вызванной полетами беспилотных летательных аппаратов.

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