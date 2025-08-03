В Госдуме предложили ввести штраф для авиакомпаний, связанный с работой с пассажирами

«Ненормально, когда есть общие правила воздушных перевозок пассажиров, но за нарушение требований нет ответственности», — передает слова Нилова ТАСС. Согласно инициативе, размер штрафа для должностных лиц составит 30 тысяч рублей, а для авиакомпаний и индивидуальных предпринимателей — 250 тысяч рублей. Нилов подчеркнул, что существующие правила воздушных перевозок не подкреплены действенными мерами ответственности за их нарушение.