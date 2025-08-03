Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести штраф для авиакомпаний, связанный с работой с пассажирами

Необходимо ввести штрафы для авиакомпаний за ненадлежащее информирование пассажиров о рейсах. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Для должностных лиц штраф составит 20 тысяч рублей.

Необходимо ввести штрафы для авиакомпаний за ненадлежащее информирование пассажиров о рейсах. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Ненормально, когда есть общие правила воздушных перевозок пассажиров, но за нарушение требований нет ответственности», — передает слова Нилова ТАСС. Согласно инициативе, размер штрафа для должностных лиц составит 30 тысяч рублей, а для авиакомпаний и индивидуальных предпринимателей — 250 тысяч рублей. Нилов подчеркнул, что существующие правила воздушных перевозок не подкреплены действенными мерами ответственности за их нарушение.

Законопроект призван обязать перевозчиков своевременно сообщать пассажирам об изменениях в расписании рейсов, переносах вылетов и смене выходов на посадку. Парламентарий назвал текущую ситуацию ненормальной, когда авиакомпании формально соблюдают правила, но не несут реальной ответственности за сбои в информировании.

Ранее с инициативой по защите прав авиапассажиров выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предложивший сократить сроки возврата денег за билеты. Напомним, что в конце июля «Аэрофлот» столкнулся с масштабным сбоем в работе информационных систем.