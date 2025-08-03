Самарская «ЗИМ Галерея» проведёт экскурсии и световой перформанс 3 августа

Сегодня, 3 августа, культурный центр «ЗИМ Галерея» на улице Ново-Садовой, 106, корпус 155, приглашает на три бесплатных мероприятия.
В 15:00 начнётся заключительная кураторская экскурсия Кристины Сырчиковой по выставке «Пока никто не видит» (18+), где представлены проектные работы на темы сокровенного и личного — от инсталляций до зинов и объектных композиций.
В 17:00 авторскую экскурсию по собственной экспозиции «Фактура памяти» (12+) проведёт художница Алсу Коуки Амри. Её проект исследует тему наследия и памяти, передаваемой не только через вещи, но и через установки и традиции.
В 19:00 состоится вечер каустики (12+) — участники смогут понаблюдать за игрой света, отражённого от различных поверхностей. Это зрелище создаётся за счёт преломления или отражения лучей и образует яркие световые узоры.
Вход на все мероприятия свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Ранее в Самарском художественном музее открылась выставка Николая Кикина «Открывая миры» (0+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.