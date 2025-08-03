Землетрясение произошло рядом с Нью-Йорком

Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в американском штате Нью-Джерси. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в New York Post со ссылкой на Геологическую службу США.
По их данным, стихийное бедствие началось в США 2 августа в 22:18 по местному времени (05:18 по московскому времени). Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Значительные толчки ощущались в Нью-Йорке, в частности в Манхэттене и Бронксе. Город находился в 15 километрах от места землетрясения, уточнили в издании.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что землетрясение, произошедшее 30 июля, стало сильнейшим, его магнитуда составила 8,8. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».
3 августа на Камчатке также зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Мощный пепловый выброс достиг высоты шесть километров.
За период с 9 утра 1 августа по 9 утра 2 августа на Камчатке произошло 22 ощутимых землетрясения. Всего зафиксировано более 130 подземных толчков. Самые сильные из них в этот период достигали амплитуды 6,2 и 6,4,