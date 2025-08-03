Слепой ветеран, инопланетянин и ковбой: ТОП-5 ремейков, уделавших оригиналы

Фильм Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее» (1959), известный в России как «В джазе только девушки», представляет собой редкий случай, когда ремейк не просто повторил, но и затмил все предыдущие версии истории. Этот кинематографический шедевр доказал, что гениальное исполнение способно превратить знакомый сюжет в культурный феномен. Фильм позаимствовал сюжет у французского первоисточника (1935): Ришар Поттье снял комедию «Фанфары любви» — историю двух безработных музыкантов, переодевающихся в женщин, чтобы играть в женском оркестре. Несмотря на остроумный замысел, фильм остался малозаметным в истории кино. В 1951 году немецкий режиссёр Курт Хоффман практически дословно повторил французскую версию, сохранив название «Фанфары любви». Однако и на этот раз фильм не вызвал интереса у зрителей. В 1959 году Билли Уайлдер и сценарист И. А. Л. Даймонд радикально переосмыслили материал. Они перенесли действие в эпоху чикагских гангстеров 1929 года, добавив криминальную интригу, социальную сатиру на гендерные стереотипы и фирменный чёрный юмор. Именно этот вариант стал каноническим.