Не стой на месте: Life.ru узнал, какие физические упражнения помогают укрепить вены

Флеболог поделилась рекомендациями по физическим упражнениям. По словам врача, первое, с чего нужно начать после пробуждения, — это стимулировать кровообращение ног, не вставая с кровати. Для этого необходимо выполнить вращение стопами в разные стороны. Дальше рекомендуется сгибать и разгибать ноги в голеностопе и коленном суставе. Также важно периодически вставать с рабочего места, чтобы размять ноги, и для этого отлично подойдут перекатывания с носка на пятку.