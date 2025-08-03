Топ-5 главных новостей в Молдове 3 августа 2025: Жители Кишинева останутся без газа на четыре дня — адреса; жара в Молдове продолжается, но скоро дожди; как экс-премьера Филата неучи учат экономики — они

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 3 августа 2025:
1. Жители Кишинева останутся без газа на четыре дня: Рассказываем, кому не повезло.
2. «Прожарка» Молдовы продолжается: Синоптики обещают жаркую погоду, но скоро зарядят дожди.
3. Как пресс-секретарь правительства решил поучить экономике бывшего премьера страны: За годы правления ПАС ситуация в Молдове стала просто катастрофической — адептам правящего режима чуть что — «рука Кремля» виновата во всех бедах.
4. В магазинах Молдовы продается ядовитый продукт: В ромашковом чае зафиксировано превышение опасных веществ.
5. Молдаване в Канаде: «В Молдове только вышел — трижды поздоровался, а здесь у тебя нет друзей, все цифровое, это бьет по психике».
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