Число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло почти вдвое за два года

К тому же, 13,1% россиян получают от 80 до 100 тысяч рублей. 17% зарабатывают от 60 до 80 тысяч. 20,2% имеют доход от 40 до 60 тысяч рублей. Ещё 15,2% получают от 22,4 до 40 тысяч рублей. Кроме того, 2,6% работников зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году МРОТ составил 22,4 тысячи рублей. В 2023 году таких работников было 2,4%, а МРОТ тогда равнялся 16,2 тысячи рублей.