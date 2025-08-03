Жителей Красноярска и края предупредили об основных опасностях августа

В августе прогнозируется увеличение числа туристических походов, выездов в лесные массивы, сборов дикоросов, а значит, велика вероятность потеряться в лесу. Это может произойти с людьми всех возрастов, однако среди пропавших больше всего пожилых — до 70%. Прежде чем выйти в лес, нужно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Также предупредить близких о времени возвращения. В лес нужно экипироваться правильно: наденьте яркую одежду, с собой возьмите запас еды и воды, спички, фонарик, лекарства, а также полностью заряженный телефон с повербанком.