Жителей Красноярска и края предупредили об основных опасностях августа

В августе в Красноярском крае сохранится вероятность возникновения несчастных случаев на водоемах, техногенных пожаров и происшествий в лесах и на дорогах. Об основных рисках третьего летнего месяца в ходе пресс-конференции рассказал замначальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС региона Евгений Фурса.
Родителям напоминают, что перед началом учебного года не лишним будет провести со своими детьми дополнительные беседы о безопасности в городе, возле водоемов и на дорогах.
С начала летнего периода на водоемах края погибли 49 человек, из них 7 детей. В период летних отпусков и школьных каникул увеличивается вероятность несчастных случаев на воде. Все они связаны с несоблюдением правил поведения на акваториях, бесконтрольным посещением водоемов детьми и подростками, купанием в неустановленных местах, а также пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ.
«Напоминаю, что купаться на “диких” пляжах опасно. Сибирские реки коварны, в них часто встречаются сильные течения и водовороты. А на дне озер регулярно можно найти разбитые бутылки, арматуры и другие предметы, которыми легко пораниться. Может быть резкий перепад глубин. Это особенно опасно для тех, кто не умеет плавать», — предупреждает Евгений Фурса.
Маленьких детей оставлять без присмотра нельзя. Они всегда должны находиться в поле зрения и самостоятельно купаться не ходить. А подростков не следует отпускать на водоем без родителей или в компании друзей. В силу возраста ребята могут быть излишне самоуверенными и переоценить свои возможности.
В августе прогнозируется увеличение числа туристических походов, выездов в лесные массивы, сборов дикоросов, а значит, велика вероятность потеряться в лесу. Это может произойти с людьми всех возрастов, однако среди пропавших больше всего пожилых — до 70%. Прежде чем выйти в лес, нужно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Также предупредить близких о времени возвращения. В лес нужно экипироваться правильно: наденьте яркую одежду, с собой возьмите запас еды и воды, спички, фонарик, лекарства, а также полностью заряженный телефон с повербанком.
Туристические походы необходимо заблаговременно регистрировать у спасателей, это не займет много времени, зато в экстренной ситуации поможет спасти вашу жизнь и жизни близких вам людей. Можно сделать это онлайн на сайте МЧС России. Услуга бесплатная. Также перед турпоходом следует уточнить прогноз погоды на предстоящие дни.
В августе сохраняется риск повстречаться в лесу с медведями. Не оставляйте в лесу пищевых отходов, это привлекает хищников. В лесу старайтесь сильно шуметь, чтобы хищники знали о вашем присутствии и заранее ушли с вашего пути. В большинстве случаев нападать они не станут. В природном парке «Ергаки» всегда много медведей, поэтому в МЧС рекомендуют отдыхать на территории парка на базах отдыха, а не в палатках.
Сохраняется риск возникновения техногенных пожаров в частном секторе. Основными причинами являются неосторожное обращение с источниками огня, в том числе при курении, нарушения техники безопасности при использовании печного отопления и электрообогревательных приборов, замыкание электрической проводки, в том числе с высокой степенью износа в жилом секторе.
Не исключены происшествия с бытовым газом при несоблюдении правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации газовых устройств, износа домового газового оборудования.
Сохраняется высокая вероятность аварийных ситуаций на автодорогах в связи с осложнением видимости в результате дождей, гроз и скоплением водных масс на проезжей части, а также в сумеречное и ночное время суток при появлении тумана.
Наиболее опасные участки федеральных автодорог Красноярского края:
Р-255 «Сибирь» в Боготольском (560−619 км), Ачинском (626−644 км), Козульском (654−680 км, 683 км, 691−695 км, 706 км, 712−714 км, 722−734 км), Емельяновском (796 — 799 км), Манском (871−897 км), Уярском (902−947 км), Нижнеингашском (1100−1117 км, 1117−1176 км) районах; Р-257 «Енисей» в Балахтинском (128−129 км, 144−158 км, 166−167 км, 170−173 км.), Новоселовском (227−239 км, 425−431 км), Ермаковском (604 — 625 км, 625 — 689 км, 693 −701 км) районах. На участке дороги 641−643 км федеральной трассы Р-257 (Ермаковский район) возможен обвал скальной породы на дорожное полотно.
Ухудшение геомагнитной обстановки ожидается в следующие периоды: 1−4, 6−14, 18−19,
«Напоминаем, что в период геомагнитных возмущений отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. У водителей возможно сильное замедление реакции, повышается риск ДТП. Рекомендуем исключить, по возможности, физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе», — обратился к жителям Евгений Фурса.