В Нью-Йорке почувствовали подземные толчки: землетрясение произошло в соседнем штате

В штате Нью-Джерси зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила газета The New York Post.
Отмечается, что эпицентр находился в районе Хасбрук-Хайтс, округ Берген. Подземные толчки ощущались в Нью-Йорке, включая отдельные районы Манхэттена.
«Толчки длились несколько секунд», — рассказали местные жители.
Напомним, 30 июля 2025 года в Камчатском крае и прилегающих регионах произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Сила толчков составила 8,7 баллов.
Землетрясение вызвало цунами, потребовало эвакуации населения и привело к локальным разрушениям.
Ранее в кабмине Японии сообщили, что в результате землетрясения на Камчатке и последовавшего за ним цунами в Японии погиб человек и еще семь получили травмы.