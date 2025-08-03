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В Нью-Йорке почувствовали подземные толчки: землетрясение произошло в соседнем штате

NYP: В Нью-Йорке ощутили подземные толчки от землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

В штате Нью-Джерси зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила газета The New York Post.

Отмечается, что эпицентр находился в районе Хасбрук-Хайтс, округ Берген. Подземные толчки ощущались в Нью-Йорке, включая отдельные районы Манхэттена.

«Толчки длились несколько секунд», — рассказали местные жители.

Напомним, 30 июля 2025 года в Камчатском крае и прилегающих регионах произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Сила толчков составила 8,7 баллов.

Землетрясение вызвало цунами, потребовало эвакуации населения и привело к локальным разрушениям.

Ранее в кабмине Японии сообщили, что в результате землетрясения на Камчатке и последовавшего за ним цунами в Японии погиб человек и еще семь получили травмы.