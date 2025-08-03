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В Красноярске на Речном вокзале изменилась дорожная разметка

Это позволит автомобилистам уходить налево на ул. Парижской Коммуны, не тормозя основной поток транспорта.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске изменилась дорожная разметка на Речном вокзале, сообщают в администрации города.

Это сделано для удобства водителей. Так как при движении по ул. Дубровинского в сторону Стрелки теперь задействованы три полосы.

Это позволит автомобилистам уходить налево на ул. Парижской Коммуны, не тормозя основной поток транспорта.

Кстати, в конце мая этого года в Красноярске на перекрёстке улиц Взлётной и Октябрьской дорожники нанесли «вафельницу», которая напомнит водителям, что выезжать на неё нельзя, если впереди затор.