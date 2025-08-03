Месси получил травму в кубковом матче

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской «Некаксы». Футболист покинул поле на 11-й минуте встречи из-за проблем с ногой.
Главный тренер команды Хавьер Маскерано пояснил, что 38-летний Месси почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. Точный характер повреждения и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.
Месси присоединился к «Интер Майами» в 2023 году и сразу помог клубу выиграть регулярный чемпионат MLS, став лучшим игроком турнира. Контракт аргентинца с американским клубом действует до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что в США дисквалифицировали Месси.