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Месси получил травму в кубковом матче

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской «Некаксы».

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской «Некаксы». Футболист покинул поле на 11-й минуте встречи из-за проблем с ногой.

Главный тренер команды Хавьер Маскерано пояснил, что 38-летний Месси почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. Точный характер повреждения и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Месси присоединился к «Интер Майами» в 2023 году и сразу помог клубу выиграть регулярный чемпионат MLS, став лучшим игроком турнира. Контракт аргентинца с американским клубом действует до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в США дисквалифицировали Месси.