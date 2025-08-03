Жители разных районов Владивостока останутся без воды на рабочей неделе — адреса

На следующей неделе дома и целые улицы Владивостока останутся без холодной воды. Отключения связаны как с аварийными, так и с плановыми ремонтными работами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примводоканал».
В понедельник, 4 августа, из-за аварии воды с 9.00 до 20.00 не будет по адресам:
Адмирала Горшкова, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Анны Щетининой, 37, 39.
На следующий день, 5 августа, отключения запланированы с 9.00 до 22.00 по адресам:
100-летия Владивостока, 56. Гамарника, 3б, 10, 10а, 11, 13, 13а, 15, 16, 22, 24, 24а, 24б, 24 В, 26, 26а.
Героев Варяга, 12, 12б. Иртышская, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 17стр.1 — 17 стр. 8, 19, 19а, 20, 23стр.1 — 23 стр. 8, 24, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38. Постышева, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33. Уральская, 6, 8.
В среду, 6 августа, с 9.00 до 20.00 плановые ремонтные работы лишат холодной воды жителей домов по адресам:
Волгоградская, 5, 7, 9, 9б, 11, 13, 13а, 15, 17, 18, 19а, 19б.
Волховская, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Карбышева, 6, 12, 12 В, 14, 16, 18. Корнилова, 7−23. Металлургическая. Невская, 33. Уссурийская. Шошина, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17е, 25, 25а, 25б. Зеленый бульвар, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27 к.1, 28, 30.
Такой же временной отрезок без воды ждёт 7 августа жителей домов на следующих улицах:
Американская; Импортная; Керченская; Клыкова; Крыгина; Леонова; Паллада; Парусная; Перекопский переулок; Полевая; Сипягина; Черкавского; Ялтинская.
В этот же день, 7 августа, с 3.00 до 22.00 холодной воды из-за планового ремонта не будет по адресам:
Азовская; Астрономический переулок;
Балтийская; Беломорская, 13; Гагаринского; Ладожская; Пальчевского; Радио, 5, 7; Цимлянская, 32−44, 69−83; Черноморская.