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Daily Mail: предсказание Хокинга о космическом вторжении может сбыться

Учёный предупреждал, что контакт с инопланетной жизнью может обернуться катастрофой для людей.

Предсказание британского учёного Стивена Хокинга об «инопланетном вторжении» может обрести новую актуальность на фоне появления межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Профессор Хокинг, скончавшийся в 2018 году, неоднократно предупреждал, что контакт с внеземными цивилизациями может обернуться катастрофой для человечества, напоминают журналисты.

Знаменитый астрофизик считал, что активный поиск инопланетной жизни может привлечь внимание более развитых и потенциально враждебных цивилизаций.

«Хокинг считал, что активный поиск внеземных цивилизаций приведет к смертоносному вторжению, подобно тому, как в прошлом земные культуры уничтожали менее развитые цивилизации», — говорится в материале.

В 2004 году Хокинг сообщил, что внеземные цивилизации, скорее всего, значительно опережают человечество в технологическом развитии.

«Я думаю, нам следует не высовываться», — подчеркивал он.

Daily Mail отмечает, что учёный призывал к более пассивному подходу в поиске разумной жизни, а не к активному распространению сигналов о существовании Земли во Вселенной.

Ранее профессор Ави Лёб, работающий в области астрофизики и космологии заявил, что межзвёздный объект 3I/ATLAS может представлять собой инопланетный корабль. По его мнению, он может достигнуть Земли в конце 2025 года.