Daily Mail: предсказание Хокинга о космическом вторжении может сбыться

Предсказание британского учёного Стивена Хокинга об «инопланетном вторжении» может обрести новую актуальность на фоне появления межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Профессор Хокинг, скончавшийся в 2018 году, неоднократно предупреждал, что контакт с внеземными цивилизациями может обернуться катастрофой для человечества, напоминают журналисты.
Знаменитый астрофизик считал, что активный поиск инопланетной жизни может привлечь внимание более развитых и потенциально враждебных цивилизаций.
«Хокинг считал, что активный поиск внеземных цивилизаций приведет к смертоносному вторжению, подобно тому, как в прошлом земные культуры уничтожали менее развитые цивилизации», — говорится в материале.
В 2004 году Хокинг сообщил, что внеземные цивилизации, скорее всего, значительно опережают человечество в технологическом развитии.
«Я думаю, нам следует не высовываться», — подчеркивал он.
Daily Mail отмечает, что учёный призывал к более пассивному подходу в поиске разумной жизни, а не к активному распространению сигналов о существовании Земли во Вселенной.
Ранее профессор Ави Лёб, работающий в области астрофизики и космологии заявил, что межзвёздный объект 3I/ATLAS может представлять собой инопланетный корабль. По его мнению, он может достигнуть Земли в конце 2025 года.