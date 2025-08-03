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Белгидромет: температура днем в воскресенье поднимется до +31°С

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси в воскресенье, но местами по стране возможны дожди с грозами, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

Про данным синоптиков, 3 августа погодные условия в стране будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса.

Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

сказали в Белгидромете

Там также уточнили, что ветер будет юго-восточного направления от слабого до умеренного, при грозах — порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит от +25 до +31°С.

В Минске в воскресенье без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +28°С, вечером температура будет находиться в пределах от +20 до +22°С.

Согласно предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится в Беларуси и в начале следующей недели: днем температура будет подниматься выше +25°С, но снова возможны кратковременные дожди.