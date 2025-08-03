Белгидромет: температура днем в воскресенье поднимется до +31°С

Про данным синоптиков, 3 августа погодные условия в стране будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса.
Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Там также уточнили, что ветер будет юго-восточного направления от слабого до умеренного, при грозах — порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит от +25 до +31°С.
В Минске в воскресенье без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +28°С, вечером температура будет находиться в пределах от +20 до +22°С.
Согласно предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится в Беларуси и в начале следующей недели: днем температура будет подниматься выше +25°С, но снова возможны кратковременные дожди.