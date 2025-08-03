Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В настоящее время специалисты формируют расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов с учетом вынужденных изменений.
Администрация аэропорта рекомендует пассажирам отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло, мониторах в терминале или через телеграм-бот AerodinamikaBot. Также путешественникам советуют внимательно следить за уведомлениями авиакомпаний о статусе рейсов по контактам, указанным в бронировании.
В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом на территории нефтебазы. По словам главы курорта Андрея Прошунина, инцидент сопровождался падением обломков БПЛА, которые вновь повредили постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной возле аэропорта.