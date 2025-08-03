С осужденного экс-замминистра обороны Иванова хотят взыскать долг по ЖКХ

ГБУ города Москвы «Жилищник района Арбат» потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги, но исковое заявление вернули назад, пишет РИА Новости.
Как следует из судебных материалов, основаниями для обращения в суд стали долги за жилплощадь, тепло- и электроснабжение. Ответчиками указаны Тимур Иванов, его бывшая жена Светлана и ее двое детей от первого брака. Соответствующий иск зарегистрировали в суде 19 июня.
Уточняется, что причины возвращения заявления не сообщаются. Однако решение может быть связано с неточностями при его оформлении. После их устранения истец вправе снова направить заявление в суд.
В начале июля суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей.