Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С осужденного экс-замминистра обороны Иванова хотят взыскать долг по ЖКХ

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате.

Источник: Аргументы и факты

ГБУ города Москвы «Жилищник района Арбат» потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги, но исковое заявление вернули назад, пишет РИА Новости.

Как следует из судебных материалов, основаниями для обращения в суд стали долги за жилплощадь, тепло- и электроснабжение. Ответчиками указаны Тимур Иванов, его бывшая жена Светлана и ее двое детей от первого брака. Соответствующий иск зарегистрировали в суде 19 июня.

Уточняется, что причины возвращения заявления не сообщаются. Однако решение может быть связано с неточностями при его оформлении. После их устранения истец вправе снова направить заявление в суд.

В начале июля суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей.