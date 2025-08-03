Введена уголовная ответственность за оборот определенной жидкости для вейпов

Согласно тексту закона, производители и продавцы, нарушившие правила маркировки, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Кроме того, для них предусмотрены альтернативные наказания — принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет, а также дополнительный штраф в размере до 120 тысяч рублей.