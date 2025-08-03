Введена уголовная ответственность за оборот определенной жидкости для вейпов

Уголовная ответственность будет наступать за оборот немаркированной никотиносодержащей продукции.
С 3 августа в России начал действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность за оборот немаркированной никотиносодержащей продукции, в том числе жидкости для вейпов. Теперь уголовное наказание грозит не только за немаркированные табачные изделия, но и за все виды никотиносодержащей продукции без специальной маркировки.
Согласно тексту закона, производители и продавцы, нарушившие правила маркировки, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Кроме того, для них предусмотрены альтернативные наказания — принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет, а также дополнительный штраф в размере до 120 тысяч рублей.
Уголовная ответственность наступает при обороте немаркированной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей (крупный размер), а при превышении одного миллиона рублей — как особо крупный размер. Закон также вводит санкции за создание, сбыт и применение поддельных средств идентификации, акцизных и специальных марок для алкоголя и табака.
Ранее аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова сообщила, что употребление электронных сигарет может привести к развитию аллергических реакций. Причиной этого становятся как отдельные составляющие жидкости для вейпов, так и токсичные вещества, образующиеся при их нагревании, пишет 360.ru. По информации специалиста, аллергия на электронные сигареты нередко проявляется зудом, отечностью век, высыпаниями, экземой на коже губ, щек, подбородка или других частей тела.