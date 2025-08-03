В Гидрометцентре оценили уровень радиации на Дону в начале августа

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа уровень радиации в регионе составлял от 0,08 до 0,17 микрозиверта в час. Уровень радиации вблизи Ростовской АЭС варьируется от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час. Эти показатели находятся в пределах допустимых значений.