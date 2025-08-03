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Суд оштрафовал водителя грузового автомобиля за отказ проверить, не перевозит ли он БПЛА

Суд оштрафовал водителя грузового автомобиля «ГАЗон», отказавшегося выполнить требование сотрудников ДПС об открытии грузового отсека для проверки возможной транспортировки беспилотников.

Суд оштрафовал водителя грузового автомобиля «ГАЗон», отказавшегося выполнить требование сотрудников ДПС об открытии грузового отсека для проверки возможной транспортировки беспилотников. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, инцидент произошел в Тульской области.

В судебном заседании водитель полностью признал вину, пояснив, что первоначально не смог выполнить требование полиции из-за утери ключа от задней двери грузовика. Позже ключ был найден, и осмотр транспортного средства проведен.

В середине июля суд назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В материалах дела подчеркивается, что проверка проводилась в рамках мероприятий по пресечению незаконной транспортировки БПЛА.

Ранее сообщалось, что правительству отправили законопроект о штрафах за ненадлежащее оповещение о рейсах.

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