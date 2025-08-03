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Учителя в роли ремонтников? В Андижане учителей снова заставляют делать ремонт

Vaib.uz (Узбекистан. 3 августа). На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором группа учителей занимается ремонтом в здании школы. Пользователи утверждают, что ролик был снят в школе № 42 Мархаматского района Андижанской области. Более того, как сообщается, кадры якобы были разосланы в учительский чат — в качестве «укоризненного примера» тем, кто не вышел на «субботник».

Источник: Vaib.Uz

Эта история вызвала бурную реакцию: ведь подобная практика долгие годы была нормой в системе образования — директоры школ в каникулы фактически принуждали учителей бесплатно работать штукатурами и малярами. Отказников «воспитывали» угрозами и намёками на увольнение. Казалось, что такие времена остались в прошлом. Но, судя по последнему инциденту, это было лишь иллюзией.

В Министерстве дошкольного и школьного образования заявили, что данный инцидент находится на строгом контроле и в настоящее время тщательно изучается.

В ведомстве напомнили, что в законе «О статусе педагога» чётко указано: запрещается привлекать педагогов к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Любое административное принуждение к труду влечёт ответственность в установленном законом порядке.

В связи с этим, в отношении должностных лиц, допустивших подобное, будут приняты меры воздействия. Также в министерстве призвали пользователей соцсетей не воспринимать этот случай как отражение ситуации во всей системе образования.

Свою позицию выразили и в хокимияте Андижанской области. Там подчеркнули, что вопрос напрямую касается достоинства и статуса учителей, а потому находится под личным контролем хокима области. По его поручению, в сотрудничестве с профильными ведомствами была создана рабочая группа, начавшая объективное и всестороннее расследование произошедшего.

Проверка продолжается, и, как отмечает хокимият, по её итогам будут даны конкретные выводы и приняты строгие меры в отношении виновных. Кроме того, власти поддержали общественное мнение о том, что основная задача учителя — учить, воспитывать и формировать будущее поколение, а не замешивать цемент и красить стены.

И всё-таки остаётся вопрос: если всё это запрещено, финансируется и контролируется — почему «ремонтная практика» снова всплывает, словно она и не уходила?