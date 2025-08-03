Учителя в роли ремонтников? В Андижане учителей снова заставляют делать ремонт

Эта история вызвала бурную реакцию: ведь подобная практика долгие годы была нормой в системе образования — директоры школ в каникулы фактически принуждали учителей бесплатно работать штукатурами и малярами. Отказников «воспитывали» угрозами и намёками на увольнение. Казалось, что такие времена остались в прошлом. Но, судя по последнему инциденту, это было лишь иллюзией.
В Министерстве дошкольного и школьного образования заявили, что данный инцидент находится на строгом контроле и в настоящее время тщательно изучается.
В ведомстве напомнили, что в законе «О статусе педагога» чётко указано: запрещается привлекать педагогов к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Любое административное принуждение к труду влечёт ответственность в установленном законом порядке.
В связи с этим, в отношении должностных лиц, допустивших подобное, будут приняты меры воздействия. Также в министерстве призвали пользователей соцсетей не воспринимать этот случай как отражение ситуации во всей системе образования.
Свою позицию выразили и в хокимияте Андижанской области. Там подчеркнули, что вопрос напрямую касается достоинства и статуса учителей, а потому находится под личным контролем хокима области. По его поручению, в сотрудничестве с профильными ведомствами была создана рабочая группа, начавшая объективное и всестороннее расследование произошедшего.
Проверка продолжается, и, как отмечает хокимият, по её итогам будут даны конкретные выводы и приняты строгие меры в отношении виновных. Кроме того, власти поддержали общественное мнение о том, что основная задача учителя — учить, воспитывать и формировать будущее поколение, а не замешивать цемент и красить стены.
И всё-таки остаётся вопрос: если всё это запрещено, финансируется и контролируется — почему «ремонтная практика» снова всплывает, словно она и не уходила?