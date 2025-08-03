Учителя в роли ремонтников? В Андижане учителей снова заставляют делать ремонт

Vaib.uz (Узбекистан. 3 августа). На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором группа учителей занимается ремонтом в здании школы. Пользователи утверждают, что ролик был снят в школе № 42 Мархаматского района Андижанской области. Более того, как сообщается, кадры якобы были разосланы в учительский чат — в качестве «укоризненного примера» тем, кто не вышел на «субботник».