Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд: опасные погодные явления прогнозируются в Сибири и на юге РФ

Неблагоприятная погода связана с сильной неустойчивостью атмосферы, в том числе из-за высокой температуры.

Источник: Аргументы и факты

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах Сибири и на юге европейской части РФ ожидаются опасные погодные явления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за резкого похолодания в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 м/с. Сильный дождь, грозы и ветер 17−22 м/с также ожидаются в Иркутской области.

В Краснодарском крае, Ростовской области, Калмыкии и Крыму также объявлены неблагоприятные погодные условия — ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.

Вильфанд пояснил, что погодные аномалии связаны с высокой неустойчивостью атмосферы, которая связана с высокой температурой.

Ранее Вильфанд заявил, что дожди в европейской части России в июле восполнили серьёзный дефицит влаги.