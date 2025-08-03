Вильфанд: опасные погодные явления прогнозируются в Сибири и на юге РФ

По его словам, из-за резкого похолодания в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 м/с. Сильный дождь, грозы и ветер 17−22 м/с также ожидаются в Иркутской области.