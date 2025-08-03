Вильфанд: опасные погодные явления прогнозируются в Сибири и на юге РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах Сибири и на юге европейской части РФ ожидаются опасные погодные явления. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, из-за резкого похолодания в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 м/с. Сильный дождь, грозы и ветер 17−22 м/с также ожидаются в Иркутской области.
В Краснодарском крае, Ростовской области, Калмыкии и Крыму также объявлены неблагоприятные погодные условия — ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.
Вильфанд пояснил, что погодные аномалии связаны с высокой неустойчивостью атмосферы, которая связана с высокой температурой.
Ранее Вильфанд заявил, что дожди в европейской части России в июле восполнили серьёзный дефицит влаги.