Канадские пожарные поймали птицу, которая оставила город без электричества

Сотрудники пожарной службы в Канаде поймали птицу, которая уронила рыбу на электрические провода — из-за этого произошло возгорание в поле. Об этом инциденте сообщила пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия в социальной сети.