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Канадские пожарные поймали птицу, которая оставила город без электричества

Сотрудники пожарной службы в Канаде поймали птицу, которая уронила рыбу на электрические провода — из-за этого произошло возгорание в поле. Об этом инциденте сообщила пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия в социальной сети.

Сотрудники пожарной службы в Канаде поймали птицу, которая уронила рыбу на электрические провода — из-за этого произошло возгорание в поле. Об этом инциденте сообщила пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия в социальной сети.

Специалисты организовали расследование, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Так они и выяснили, что скопа сбросила рыбу из клюва.

Ближайший водоем находился в трех километрах от места происшествия. Там птицу и поймали, после чего доставили в участок «для допроса».

— Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за высокого риска побега, — говорится в публикации.

По предварительным данным, скопа выронила свою добычу, возвращаясь с рыбалки. Рыба задела линии электропередач, что вызвало искры и возгорание сухой травы.

Огонь удалось оперативно потушить, однако город на какое-то время остался без электричества.

В мае метровая змея в Японии обвилась вокруг линии электропередач, из-за чего один из самых загруженных маршрутов скоростных поездов «Синкансэн» полностью парализовало.