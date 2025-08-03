МВД рассказало о способах мошенничества при продаже авто: для чего злоумышленникам облик и голос известных людей

В ведомстве уточнили, что аферисты применяют приемы социальной инженерии, такие как «Цена только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!». Сниженная цена по сравнению с рыночной и поддельные документы — ПТС, СТС — помогают мошенникам усыпить бдительность жертв, не давая времени на проверку или размышления.