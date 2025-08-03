МВД рассказало о способах мошенничества при продаже авто: для чего злоумышленникам облик и голос известных людей

Мошенники применяют дипфейки известных автоэкспертов и блогеров, чтобы обманывать россиян при продаже подержанных автомобилей и похищать деньги. Об этом предупреждают в Министерстве внутренних дел РФ, передает ТАСС.
«Специфика этой схемы в том, что мошенники используют облик и голос реальных, часто известных и авторитетных личностей — автоэкспертов, блогеров или случайных людей из соцсетей, чья репутация не вызывает сомнений, создавая иллюзию достоверности», — заявили в пресс-центре МВД.
В ведомстве уточнили, что аферисты применяют приемы социальной инженерии, такие как «Цена только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!». Сниженная цена по сравнению с рыночной и поддельные документы — ПТС, СТС — помогают мошенникам усыпить бдительность жертв, не давая времени на проверку или размышления.
Для защиты от мошенников в МВД советуют быть внимательными при денежных операциях, соблюдать «цифровую гигиену» и скептически относиться к слишком выгодным или срочным предложениям, даже если они исходят от имени известных личностей.
В ведомстве недавно объяснили, почему мошенники активно стремятся получить доступ к «Госуслугам». Все дело в личных данных россиян. С помощью этого портала аферисты могут узнать СНИЛС, получить информацию о недвижимости и кредитную историю. Эти данные нужны им для продолжения преступной деятельности.