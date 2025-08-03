Андромеда будет видна невооруженным глазом: российский ученый рассказала об астрособытиях августа

Период активных астрономических наблюдений наступил в августе. Начиная с этой недели, на небе уже можно рассмотреть интересные астеризмы, созвездия, достигшие большой яркости планеты и даже галактики. О том, что уже доступно невооруженному глазу в последний месяц лета, рассказала «МК» старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко.
Август считается благоприятным месяцем для наблюдений за ночным небом по нескольким причинам. Во-первых, в августе часто бывает ясная погода, что способствует хорошей видимости звезд, Млечного Пути и других объектов. Во-вторых, в последний месяц лета по ночам все еще тепло, однако они уже становятся заметно длиннее, что увеличивает время для наблюдений. Ну и в-третьих, именно в августе наступает время самого заметного «звездного дождя» в году — Персеид с пиком 12−13 августа.
Видимость Луны и планет.
По словам Евгении Кравченко, прямо в эти дни на закате можно наблюдать растущий месяц в западной части неба, который достигнет полнолуния 9 августа. Если присмотреться, то сразу после заката немного ниже и правее Луны можно увидеть слабую оранжевую «звезду», — это планета Марс.
Примерно после 22.30 по московскому времени из-за горизонта в юго-восточной части неба поднимается планета Сатурн. Ее можно увидеть невооруженным глазом как бледно-желтую звезду. Достаточно посмотреть в бинокль, чтобы увидеть кольца и небольшие спутники Сатурна.
После двух часов ночи на северо-востоке поднимается Венера. Сейчас это третий по яркости источник на небе, кроме Солнца и Луны, и самая яркая из планет. Такую большую яркость сейчас она имеет из-за сочетания трех факторов: сейчас с Земли мы видим 74% ее освещенного диска, планета находится к нам относительно близко, а также ее покрывает плотный слой из облаков с высоким альбедо, то есть они хорошо отражают солнечный свет.
Следом за Венерой на ночную небесную «сцену» поднимается Юпитер. Планета также хорошо различима невооруженным глазом на фоне звезд. Если посмотреть на Юпитер в бинокль, можно увидеть самые яркие его спутники: Ио, Ганимед, Каллисто и Европу, которые выстроились в один ряд.
Летне-осенний треугольник — известный астеризм.
Сразу после захода Солнца первыми виднеются самые яркие звезды. Сейчас складывается наилучшее время для наблюдений большого северного астеризма — Летне-осеннего треугольника.
Справка «МК». Астеризм (от древне-греческого — «звезда») — легко различимая группа звёзд, имеющая исторически устоявшееся самостоятельное название.
Вечером этот треугольник уже высоко на юго-востоке, а ближе к полночи смещается к зениту, — рассказывает сотрудница МФТИ. — В первую неделю августа он поднимается особенно высоко и наблюдается на протяжении всей ночи. Его составляют три яркие звезды — Вега, Альтаир и Денеб, которые видны даже из мегаполиса. У каждой из них удивительная история.
Вега — третья по яркости звезда после Сириуса и Арктура, которую можно наблюдать в России (кроме Солнца).
Вега и Альтаир — относительно близкие звезды, свет от которых летит до нас 25 и 16 лет соответственно. По сравнению с Солнцем они очень молоды и настолько быстро вращаются вокруг своей оси, что превратились в эллипсоиды вращения, как бы сплюснувшись у полюсов. Из-за этого вещество на их видимой поверхности в районе экватора выглядит темнее, чем на полюсах. Этот эффект называют гравитационным потемнением.
Звезда Денеб — находится в сотни раз дальше, чем Альтаир и Вега, но видна также хорошо. Все потому, что это одна из самых ярких звезд в нашей Галактике. Если бы этот сверхгигант был в центре Солнечной системы, то достиг бы орбиты Земли.
Плеяды — самое яркое скопление на небе.
По словам Евгении Кравченко, в первой половине августа, примерно после 00 часов по московскому времени, на северо-востоке поднимается самое яркое скопление звезд, видимое на Земле — Плеяды. Если смотреть на них невооруженным глазом, они похожи на небольшой ковш из семи звезд, но достаточно посмотреть на них в бинокль или телескоп, и сразу замечаешь, что там скрываются сотни (а на самом деле тысячи) звезд. Плеяды — это рассеянное скопление в 444 световых годах от нас. Ученые предполагают, что горячие голубые гиганты, составляющие его, вероятно, сформировались из одного межзвездного облака немногим более 100 миллионов лет назад.
Увидеть галактику своими глазами.
Темное августовское небо дает возможность увидеть некоторые объекты глубокого космоса. Один из самых ярких — галактика Андромеда, которая находится в 2,5 миллиона световых лет от нас. Сейчас удачное время для наблюдения галактики потому, что она поднимается на небе довольно высоко.
Андромеда входит в так называемую Местную группу галактик вместе с нашим Млечным Путем, спиральной галактикой под названием Треугольник и несколькими карликовыми галактиками, включая Большое и Малое Магеллановы Облака.
Сегодня уже всем астрономам понятно, что примерно через 4−5 миллиардов лет галактика Андромеды, которая почти в три раза крупнее нашей Галактики, «врежется» в нас. Но это будет не так скоро. А пока, по словам Евгении Кравченко, теплым августовским вечером мы можем любоваться этой галактикой даже невооруженным глазом. Если уехать подальше от городской засветки, Андромеду можно увидеть как небольшое продолговатое пятнышко среди звезд над восточным горизонтом. На самом деле в этом спиральном «облаке» диаметром 220 000 световых лет умещается около триллиона звезд. В Москве и Московской области галактика Андромеда видна на протяжении всей ночи в одноименном созвездии Андромеда, которое восходит над восточным горизонтом.
Персеиды — самый ожидаемый звездопад года.
Один из самых мощных метеорных потоков, видимых в северном полушарии, порожден кометой 109P/Свифта-Туттля, которая каждые 133,3 года сближается с Солнцем. Этот поток называется Персеиды, — он назван так в связи с созвездием Персея, откуда визуально летит к Земле этот «звездный дождь».
Активность потока длится с 17 июля по 24 августа. Повышенная активность обычно наблюдается с 10 по 15 августа, а максимальное количество метеоров — до 100 падающих «звезд» в час — можно «поймать» ближе к пику потока: в ночи с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа.
В эти же ночи на небе можно застать впечатляющее сближение Луны и Сатурна, а также Юпитера и Венеры. Для более удобного поиска объектов на небе научный сотрудник рекомендует воспользоваться интерактивными картами неба.
Серебристые облака — самые высокие на Земле.
Но и это еще не все. Также в первую половину августа остается возможность наблюдать последние серебристые облака в этом сезоне. В отличие от обычных облаков (которые выглядят темными), они находятся на высоте 80−90 километров от Земли и подсвечиваются снизу Солнцем из-за горизонта.