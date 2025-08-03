Андромеда будет видна невооруженным глазом: российский ученый рассказала об астрособытиях августа

Сегодня уже всем астрономам понятно, что примерно через 4−5 миллиардов лет галактика Андромеды, которая почти в три раза крупнее нашей Галактики, «врежется» в нас. Но это будет не так скоро. А пока, по словам Евгении Кравченко, теплым августовским вечером мы можем любоваться этой галактикой даже невооруженным глазом. Если уехать подальше от городской засветки, Андромеду можно увидеть как небольшое продолговатое пятнышко среди звезд над восточным горизонтом. На самом деле в этом спиральном «облаке» диаметром 220 000 световых лет умещается около триллиона звезд. В Москве и Московской области галактика Андромеда видна на протяжении всей ночи в одноименном созвездии Андромеда, которое восходит над восточным горизонтом.