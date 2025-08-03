Очередь на Крымском мосту превысила 1400 автомобилей

В 5:00 утра по местному времени на въезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае образовалась очередь из 1050 автомобилей. Все транспортные средства ожидали ручной проверки. Время ожидания превышало три часа. Сейчас количество автомобилей и, следовательно, время ожидания увеличились.