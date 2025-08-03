Очередь на Крымском мосту превысила 1400 автомобилей

Очередь к Крымскому мосту превышает 1400 машин.
Более 1,4 тысячи автомобилей ожидают прохождения ручного досмотра на Крымском мосту утром 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующий о ситуации на подходах к мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1,4 тысячи транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов», — написали в telegram-канале об оперативной информации. На противоположной стороне, со стороны Керчи, в очереди стоят 30 автомобилей.
В 5:00 утра по местному времени на въезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае образовалась очередь из 1050 автомобилей. Все транспортные средства ожидали ручной проверки. Время ожидания превышало три часа. Сейчас количество автомобилей и, следовательно, время ожидания увеличились.