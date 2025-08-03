Альтруизм стал стилем жизни

Волонтерство сегодня — это стиль жизни. В 2014 году мы были первыми, кто начал собирать вокруг себя неравнодушных москвичей. Мы рассказывали, кто такой волонтер, как им стать и в чем его главная задача. И сегодня о ценности добровольческой помощи знает каждый.