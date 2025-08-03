Альтруизм стал стилем жизни

Они ежедневно принимают у посетителей пунктов необходимые товары для людей на новых и приграничных территориях и подготавливают вещи к транспортировке. Из столицы мы уже отправили свыше 1,7 тысячи тонн груза. К сбору присоединились более 79 тысяч человек и 692 городские организации. К тому же волонтеры поддерживают семьи участников СВО и уделяют особое внимание героям, которые возвращаются к мирной жизни.
Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» на фестивальных площадках по всей столице открыты «Домики добра». Жители столицы могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей, а также товары для животных. А еще можно отправить военным трогательные карточки с рисунками.
Также работает первый в России Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Аэродромной улице. Там активисты регулярно участвуют в мемориально-патронатных акциях, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи, встречаются с ветеранами, изготавливают тактические браслеты и сухой армейский душ. Все это мы передаем нашим защитникам.
Кроме того, всегда москвичи могут присоединиться к различным эко- и зоозащитным акциям: помочь в сборе вторсырья или корма для животных из приютов.
Для участия в большинстве мероприятий не требуются специальные навыки, главное — искреннее желание помогать. Уже свыше 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Каждый из них сам выбирает интенсивность участия, находят для себя интересные направления. Так, за все время «Мосволонтер» сформировал более двух тысяч волонтерских корпусов. С каждым человеком связывается опытный наставник, координирующий деятельность группы.
Волонтерство сегодня — это стиль жизни. В 2014 году мы были первыми, кто начал собирать вокруг себя неравнодушных москвичей. Мы рассказывали, кто такой волонтер, как им стать и в чем его главная задача. И сегодня о ценности добровольческой помощи знает каждый.