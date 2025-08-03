В Самаре отметили 95-летие воздушно-десантных войск торжественным митингом

2 августа на площади Славы в Самаре прошёл торжественный митинг, посвящённый 95-летию воздушно-десантных войск. Об этом сообщают в администрации города.
Главными участниками мероприятия стали ветераны ВДВ, проходившие службу в разные годы, участники локальных конфликтов, а также представители Самарской общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделения специального назначения».
Десантники почтили память боевых товарищей минутой молчания и возложили цветы к горельефу Скорбящей Родины-Матери. Утром также прошла церемония возложения цветов на площади Памяти, а днём на набережной Волги состоялся патриотический концерт с показательными выступлениями парашютистов.
Напомним, сегодня, 3 августа, в России отмечается День железнодорожника. На площади Куйбышева пройдет праздничная программа и благотворительный забег.
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