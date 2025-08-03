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Какие дни будут самыми загруженными в сентябре на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. До четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября. Такие прогнозы опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты прогнозируют, что в первый месяц осени досмотровые пункты перед Крымским мостом со стороны Тамани будут больше всего загружены 1 и 2 сентября. Время ожидания составит до четырех часов.

«В сторону Керчи самые длинные очереди выстроятся 12 и 13 сентября. В эти дни проезда по Крымскому мосту можно ожидать также до четырех часов», — считают эксперты.

Такие данные взяты на основе аналитики информации за аналогичный период прошлого года, уточнили специалисты.

Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально — достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.

Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив — сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.