«Хищник всё чаще выходит к людям»: в МЧС напомнили, как вести себя при встрече с медведем

В краевом МЧС напомнили, как вести себя при встрече с медведем.
В соцсетях всё чаще появляются видео с медведями: жители Красноярска и края встречают их вдоль дорог и даже вблизи населенных пунктов, говорят в ведомстве. Так, хищника видели у поселка Манзя Богучанского округа, под Лесосибирском, на станции Рябинино под Красноярском и в других местах.
Всего, по данным на 21 июля, с начала года специалисты 178 раз выехали по обращениям местных жителей. Если возникает угроза жизни и здоровью людей — принимается решение «о регулировании численности», то есть разрешается их ликвидация. За первое полугодие принято 42 таких решения в отношении 81 особи.
Как вести себя при встрече с опасным хищником:
Если вы увидели медведя, остановитесь. Постарайтесь сохранить спокойствие и оценить ситуацию. Если медведь не замечает вас, постарайтесь тихо уйти, не переставая следить за ним. Если медведь двигается в вашу сторону, постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Не показывайте страх, грозно закричите и постарайтесь создать шум. Дайте понять зверю, что вы человек. Если рядом есть камень или пень, встаньте на него, чтобы казаться выше. Поднимите над головой сумку, рюкзак, куртку
Для того чтобы избежать встречи с медведем в лесу:
Всегда давайте медведю знать, что вы находитесь в лесу. Для этого пойте или громко разговаривайте. Можно также привязать к рюкзаку колокольчик или кружку с ложкой. Это позволит зверю обнаружить вас и вовремя уйти. Не ходите по одному и не отходите далеко от палатки. Если вы вынуждены отлучиться, предупредите спутников и возьмите с собой фальшфейер и/или «сигнал охотника», а также нож. Не сходите с популярных туристических троп. Не ходите по звериным тропам. Они могут вывести вас напрямую к хищникам. Не устраивайте на привалах свалки, не оставляйте пищу в палатке, где вы собираетесь спать. Медведь обладает развитым обонянием, и запах пищи обязательно привлечет его внимание. Если во время путешествия вы заметили останки павших животных, обходите их стороной. Это может оказаться добычей медведя, которую он будет защищать.
В экстренной ситуации звоните на номер 112.