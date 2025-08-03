«Хищник всё чаще выходит к людям»: в МЧС напомнили, как вести себя при встрече с медведем

Всегда давайте медведю знать, что вы находитесь в лесу. Для этого пойте или громко разговаривайте. Можно также привязать к рюкзаку колокольчик или кружку с ложкой. Это позволит зверю обнаружить вас и вовремя уйти. Не ходите по одному и не отходите далеко от палатки. Если вы вынуждены отлучиться, предупредите спутников и возьмите с собой фальшфейер и/или «сигнал охотника», а также нож. Не сходите с популярных туристических троп. Не ходите по звериным тропам. Они могут вывести вас напрямую к хищникам. Не устраивайте на привалах свалки, не оставляйте пищу в палатке, где вы собираетесь спать. Медведь обладает развитым обонянием, и запах пищи обязательно привлечет его внимание. Если во время путешествия вы заметили останки павших животных, обходите их стороной. Это может оказаться добычей медведя, которую он будет защищать.