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«Хищник всё чаще выходит к людям»: в МЧС напомнили, как вести себя при встрече с медведем

Всего, по данным на 21 июля, с начала года специалисты 178 раз выехали по обращениям местных жителей.

Источник: Соцсети

В краевом МЧС напомнили, как вести себя при встрече с медведем.

В соцсетях всё чаще появляются видео с медведями: жители Красноярска и края встречают их вдоль дорог и даже вблизи населенных пунктов, говорят в ведомстве. Так, хищника видели у поселка Манзя Богучанского округа, под Лесосибирском, на станции Рябинино под Красноярском и в других местах.

Всего, по данным на 21 июля, с начала года специалисты 178 раз выехали по обращениям местных жителей. Если возникает угроза жизни и здоровью людей — принимается решение «о регулировании численности», то есть разрешается их ликвидация. За первое полугодие принято 42 таких решения в отношении 81 особи.

Как вести себя при встрече с опасным хищником:

Если вы увидели медведя, остановитесь. Постарайтесь сохранить спокойствие и оценить ситуацию. Если медведь не замечает вас, постарайтесь тихо уйти, не переставая следить за ним. Если медведь двигается в вашу сторону, постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Не показывайте страх, грозно закричите и постарайтесь создать шум. Дайте понять зверю, что вы человек. Если рядом есть камень или пень, встаньте на него, чтобы казаться выше. Поднимите над головой сумку, рюкзак, куртку и т. д. Не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя, он может развить скорость до 50 км/час.

Для того чтобы избежать встречи с медведем в лесу:

Всегда давайте медведю знать, что вы находитесь в лесу. Для этого пойте или громко разговаривайте. Можно также привязать к рюкзаку колокольчик или кружку с ложкой. Это позволит зверю обнаружить вас и вовремя уйти. Не ходите по одному и не отходите далеко от палатки. Если вы вынуждены отлучиться, предупредите спутников и возьмите с собой фальшфейер и/или «сигнал охотника», а также нож. Не сходите с популярных туристических троп. Не ходите по звериным тропам. Они могут вывести вас напрямую к хищникам. Не устраивайте на привалах свалки, не оставляйте пищу в палатке, где вы собираетесь спать. Медведь обладает развитым обонянием, и запах пищи обязательно привлечет его внимание. Если во время путешествия вы заметили останки павших животных, обходите их стороной. Это может оказаться добычей медведя, которую он будет защищать.

В экстренной ситуации звоните на номер 112.