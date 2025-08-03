В МВД предупредили об ухищрениям мошенников при покупке машин

Особенность данной схемы состоит в том, что преступники копируют облик и голос реальных, часто публичных лиц (популярных автоэкспертов, блогеров или обычных пользователей соцсетей), чьей добросовестности доверяют, создавая видимость аутентичности контента, отметили в пресс-центре. Там добавили, что мошенники дополнительно применяют методы социальной инженерии, например, заявляя о том, что «цена действительна только сегодня» или «уже звонит другой покупатель».