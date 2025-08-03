В МВД предупредили об ухищрениям мошенников при покупке машин

Аферисты используют поддельные видео (дипфейки) известных автоэкспертов или блогеров для обмана граждан при покупке автомобилей с пробегом и хищения средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос.
Издание «Автовзгляд» ранее информировало о мошеннической схеме продаж подержанных авто с использованием дипфейков. Как пояснили в МВД, суть заключается в комбинации сложновыявляемой технологии «дипфейк» (о возможностях которой многие не знают) и методов социальной инженерии.
Особенность данной схемы состоит в том, что преступники копируют облик и голос реальных, часто публичных лиц (популярных автоэкспертов, блогеров или обычных пользователей соцсетей), чьей добросовестности доверяют, создавая видимость аутентичности контента, отметили в пресс-центре. Там добавили, что мошенники дополнительно применяют методы социальной инженерии, например, заявляя о том, что «цена действительна только сегодня» или «уже звонит другой покупатель».
Подкрепляя это заниженной относительно рынка ценой и поддельными копиями документов (ПТС, СТС), они лишают жертв бдительности, не давая времени на проверку или размышления.
Чтобы избежать жертв мошенников, в МВД советуют проявлять осторожность при проведении платежей, соблюдать правила цифровой безопасности, а также критически оценивать «супервыгодные» и «срочные» предложения даже от имени знакомых персон.
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