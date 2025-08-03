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Рок-музыкант Эрик Вундер из группы Cobalt скончался в возрасте 42 лет

На 43-м году жизни скончался американский рок-музыкант и участник колорадской группы Cobalt Эрик Вундер. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в лейбле Profound Lore Records.

На 43-м году жизни скончался американский рок-музыкант и участник колорадской группы Cobalt Эрик Вундер. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в лейбле Profound Lore Records.

Причины и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Известно, что музыкант умер 31 июля.

— Мир ломает всех нас, и после этого те, кто выдерживает, становятся сильнее в своих уязвимых местах" — Эрнест Хемингуэй. Покойся с миром, Эрик Вундер… ты настоящий бунтарь, — написали в некрологе.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил музыкант Кен Сорсерон. Он отметил, что последние годы жизни Вундера были трагичны.

Певец работал в группе Cobalt более двух десятков лет. В коллективе он играл на барабанах и гитаре, а также записывал вокальные партии.

Помимо этого, Вундер сотрудничал с группой Man’s Gin, исполняющей дарк-фолк, а также участвовал в проектах War Metal, Eater of Birds и Slow Forever, добавили на портале Metal Injection.