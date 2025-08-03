Кардиолог раскрыла вред кофе в жару

При этом, согласно научным данным, кофеин не влияет на регулярность сердечного ритма, а повышение артериального давления после употребления кофе обычно не превышает 10 мм рт. ст. Исследования также показывают: употребление до пяти чашек кофе в день (около 400 миллиграмм кофеина) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от напитка.