В Иркутской области семьи участников СВО получили выплаты на 229 детей

В Иркутской области за первое полугодие 2025 года 224 семьи участников специальной военной операции (СВО) получили единовременные выплаты при рождении детей. Общая сумма поддержки охватила 229 малышей. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Приоритетным направлением работы правительства Иркутской области, министерства соцразвития в частности, а также муниципальных образований остается поддержка семей участников спецоперации. Единовременная денежная выплата в связи с рождением ребенка в семье участника СВО — одна из 39 мер, предусмотренных в регионе, — рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
По данным регионального правительства, в 2024 году такую помощь получили 381 семья (383 ребенка), а в 2023 году — 309 семей.
Право на выплату имеют семьи, где хотя бы один из родителей является участником СВО. Обратиться за выплатой можно в течение года после рождения ребенка. При рождении двойни или более детей выплата назначается на каждого.