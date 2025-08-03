В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами

Производители смогут представлять результаты клинических исследований при регистрации препаратов за рубежом без повторения исследований, что будет способствовать экспортной привлекательности фармацевтической продукции ЕАЭС, снизит нагрузку на бизнес ввиду исключения повторения исследований для зарубежной регистрации лекарственных препаратов.