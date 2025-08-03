Невесту мне волною принесло: может ли курортный роман привести к серьезным отношениям

Клятвы, которые вы давали друг другу на отдыхе, будут ничего не значить после его завершения. Ведь партнер далеко, а мозг не концентрируется на том, кто находится не рядом с нами, рассказывает детский и семейный психолог, преподаватель Учебного центра имени Н. П. Бехтеревой, кандидат психологических наук Наталья Искра. Она также добавляет, что играет роль ограниченность времени до отъезда, что заставляет действовать по принципу «сейчас или никогда» — На отдыхе у нас нет других забот, из-за чего возникает ощущение сказки.