В американском Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3

Землетрясение магнитудой 3 произошло в американском штате Нью-Джерси, толчки ощутили местные жители. Об этом сообщают Геологическая служба США (USGS).
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в районе Хасбрук-Хайс в 2:18 по UTC (5:18 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.
Как пишет New York Times, жители северной части штата сообщили о кратковременном, но ощутимом толчке. По словам геологов, землетрясения такой магнитуды не являются редкостью для региона, хотя обычно они проходят незамеченными и редко вызывают разрушения.
Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступало.
Накануне учёные впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Также за прошедшие сутки на полуострове зарегистрировали 10 ощущаемых землетрясений.