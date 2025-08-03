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В американском Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3

Жители северной части штата сообщили о кратковременном, но сильном толчке.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 3 произошло в американском штате Нью-Джерси, толчки ощутили местные жители. Об этом сообщают Геологическая служба США (USGS).

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в районе Хасбрук-Хайс в 2:18 по UTC (5:18 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

Как пишет New York Times, жители северной части штата сообщили о кратковременном, но ощутимом толчке. По словам геологов, землетрясения такой магнитуды не являются редкостью для региона, хотя обычно они проходят незамеченными и редко вызывают разрушения.

Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступало.

Накануне учёные впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Также за прошедшие сутки на полуострове зарегистрировали 10 ощущаемых землетрясений.