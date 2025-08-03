Юрист рассказал, как не лишиться дачи из-за новых правил

В России с 2025 года владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет, иначе им грозят штрафы до 50 тысяч рублей или принудительное изъятие. Об этом сообщил юрист Александр Зорин. По его словам, для защиты от возможных претензий со стороны муниципалитетов собственникам рекомендуется регулярно фиксировать состояние участка на фото и видео с отметками о дате.