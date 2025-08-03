Юрист рассказал, как не лишиться дачи из-за новых правил

Россиянам посоветовали фотографировать участки земли.
В России с 2025 года владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет, иначе им грозят штрафы до 50 тысяч рублей или принудительное изъятие. Об этом сообщил юрист Александр Зорин. По его словам, для защиты от возможных претензий со стороны муниципалитетов собственникам рекомендуется регулярно фиксировать состояние участка на фото и видео с отметками о дате.
«С 2025 года начнется отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить… Собственникам теперь лучше документально фиксировать, что они следят за участком», — пишет РБК со ссылкой на юриста. Как отметил Зорин, до 2028 года крайние меры — изъятие и принудительная продажа земли — применяться не будут, однако штрафы за неиспользование участков вновь становятся актуальными.
Эксперт советует владельцам недвижимости регулярно документировать текущее состояние своего участка с помощью фотоснимков и видеозаписей, обязательно указывая дату создания материалов. Такая мера поможет защититься от потенциальных претензий со стороны муниципальных органов. Эти материалы могут стать доказательством в случае споров с органами местного самоуправления. Зорин добавил, что муниципалитеты получили возможность проводить дистанционные проверки с помощью геолокационных сервисов и других цифровых инструментов.
Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что собственники дачных и садовых участков обязаны поддерживать на них порядок. В случае захламления территории им может грозить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей либо изъятие земли. При первом выявленном нарушении владелец получает предупреждение. Если же в течение шести месяцев нарушения повторяются, устанавливается штраф от 20 до 50 тысяч рублей. В случае полного захламления участка возможно принудительное изъятие земли в судебном порядке.