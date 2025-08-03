В России предложили нестандартный способ защитить свою землю от изъятия после принятия нового закона

С 2025 года начнется трехлетний период, в течение которого владельцы земельных участков обязаны их освоить, иначе им грозят штрафы или изъятие земли, но до 2028 года такие меры применяться не будут. Об этом сообщил юрист Александр Зорин в беседе с РБК.