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В России предложили нестандартный способ защитить свою землю от изъятия после принятия нового закона

Адвокат Зорин: для защиты участка земли от изъятия нужно его фотографировать.

Источник: Комсомольская правда

С 2025 года начнется трехлетний период, в течение которого владельцы земельных участков обязаны их освоить, иначе им грозят штрафы или изъятие земли, но до 2028 года такие меры применяться не будут. Об этом сообщил юрист Александр Зорин в беседе с РБК.

По его словам, штрафы за неосвоение участков, снова станут актуальными после утверждения правительством четких критериев освоения. «Теперь, с появлением этих критериев, штрафы вновь обретают законную силу», — отметил он.

Зорин подчеркнул, что собственникам следует документально подтверждать уход за участком. «Освоение требует не только регулярного ухода, например, покоса травы и установки ограждения, но и документального подтверждения действий. В условиях усиления контроля рекомендую фиксировать состояние участка с помощью фото- и видеоматериалов с указанием дат», — пояснил юрист.

Он добавил, что муниципальные органы могут проводить дистанционные осмотры с использованием программного обеспечения с геолокационной привязкой, «составляя акты, оспаривание которых на стадии составления в суде невозможно».

Ранее в KP.RU говорилось о новых законах для садоводов и дачников с 1 марта 2025. Стало известно, когда начнут у россиян отбирать заброшенные участки.