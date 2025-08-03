Собянин: Около 9 тыс. мероприятий прошло в парках Москвы в январе — июне

«На площадках московского кинокластера прошло больше 1 тыс. экскурсий. На семейной экскурсии “Крупным планом” рассказывали о съемочной технике, а на “Фильмографии ароматов” предлагали почувствовать запах кино. В городских парках состоялось порядка 9 тыс. мероприятий. Очень востребованы были площадки, на которых можно смотреть фильмы под открытым небом и танцевать. Театры Москвы в этом полугодии подготовили 133 премьеры. Яркими были постановки “Стравинский. Куклы. Танцы” в МАМТ, “Евгений Онегин” в Театре имени Владимира Маяковского и “Похождения повесы” в театре “Геликон-Опера”, — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что в столице масштабно отметили столетие сразу двух театров: Сатиры и имени Гоголя. В марте было открыто новое здание мастерской «12» Никиты Михалкова на ул. Поварская после комплексной реставрации и ремонта.
«Московская дирекция массовых мероприятий организовала свыше 90 крупных городских событий. Среди них “Линия памяти” и фотовыставочный проект, подготовленный к 80-летию Великой Победы, на центральных улицах столицы. Мероприятия объединили свыше 1 млн 700 тыс. участников. В библиотеках и культурных центрах города прошло больше 40 тыс. мероприятий. Была открыта точка притяжения любителей искусства на юго-востоке столицы — культурный центр “Москвич”. Музеи столицы представили свыше 800 разнообразных выставок. А на ВДНХ появился первый и единственный в России Биокластер — большой проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева», — подчеркнул мэр.