Собянин: Около 9 тыс. мероприятий прошло в парках Москвы в январе — июне

«На площадках московского кинокластера прошло больше 1 тыс. экскурсий. На семейной экскурсии “Крупным планом” рассказывали о съемочной технике, а на “Фильмографии ароматов” предлагали почувствовать запах кино. В городских парках состоялось порядка 9 тыс. мероприятий. Очень востребованы были площадки, на которых можно смотреть фильмы под открытым небом и танцевать. Театры Москвы в этом полугодии подготовили 133 премьеры. Яркими были постановки “Стравинский. Куклы. Танцы” в МАМТ, “Евгений Онегин” в Театре имени Владимира Маяковского и “Похождения повесы” в театре “Геликон-Опера”, — написал Сергей Собянин.