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Более 180 москвичей получили квартиры по программе реновации в новостройке на Изумрудной улице

За два месяца с момента начала осмотра квартир в доме 44/2 на Изумрудной улице более половины жителей двух расселяемых пятиэтажек уже заключили договоры на новое жилье по программе реновации. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Екатерина Соловьева.

Источник: РИА "Новости"

— К осмотру предложенных городом квартир свыше 300 москвичей из дома 48, корпусов 1 и 2, на Изумрудной улице приступили в конце мая. Большинство из них уже сделали свой выбор, в том числе более 180 человек оформили документы на равнозначные квартиры в новостройке. Всем участникам программы реновации город предоставил жилье с чистовой отделкой и необходимым оборудованием, — рассказала Екатерина Соловьева.

На сегодня для участников программы реновации в Лосиноостровском районе передано уже девять новостроек. Все ЖК возведены с учетом критериев безбарьерной среды, а придомовая территория благоустроена и озеленена.

Чтобы переселение прошло для горожан максимально быстро и комфортно, в большинстве случаев жилые комплексы по программе реновации возводятся рядом с расселяемыми домами. Всего в Лосиноостровском районе в программу вошло 68 старых домов. Равнозначные квартиры в новостройках получат более 12,1 тысячи москвичей.

— Жилой комплекс насчитывает 161 квартиру, из них пять адаптированы для маломобильных жителей: с широкими проходами и санузлами, оборудованными поручнями. Сквозной проход в подъезде обеспечивает выход как во двор с зонами для отдыха и занятий спортом, так и на улицу с гостевой парковкой. Внутреннее оснащение включает помещения для консьержей, хранения колясок, а на первом этаже запланированы объекты социального и бытового назначения. Близость парка «Торфянка», Лосиноостровского лесопарка, образовательных учреждений, поликлиник, магазинов и кафе позволяет сохранить привычную среду для новоселов, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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