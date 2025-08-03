Более 180 москвичей получили квартиры по программе реновации в новостройке на Изумрудной улице

— Жилой комплекс насчитывает 161 квартиру, из них пять адаптированы для маломобильных жителей: с широкими проходами и санузлами, оборудованными поручнями. Сквозной проход в подъезде обеспечивает выход как во двор с зонами для отдыха и занятий спортом, так и на улицу с гостевой парковкой. Внутреннее оснащение включает помещения для консьержей, хранения колясок, а на первом этаже запланированы объекты социального и бытового назначения. Близость парка «Торфянка», Лосиноостровского лесопарка, образовательных учреждений, поликлиник, магазинов и кафе позволяет сохранить привычную среду для новоселов, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.