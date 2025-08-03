Более 180 москвичей получили квартиры по программе реновации в новостройке на Изумрудной улице

— К осмотру предложенных городом квартир свыше 300 москвичей из дома 48, корпусов 1 и 2, на Изумрудной улице приступили в конце мая. Большинство из них уже сделали свой выбор, в том числе более 180 человек оформили документы на равнозначные квартиры в новостройке. Всем участникам программы реновации город предоставил жилье с чистовой отделкой и необходимым оборудованием, — рассказала Екатерина Соловьева.
На сегодня для участников программы реновации в Лосиноостровском районе передано уже девять новостроек. Все ЖК возведены с учетом критериев безбарьерной среды, а придомовая территория благоустроена и озеленена.
Чтобы переселение прошло для горожан максимально быстро и комфортно, в большинстве случаев жилые комплексы по программе реновации возводятся рядом с расселяемыми домами. Всего в Лосиноостровском районе в программу вошло 68 старых домов. Равнозначные квартиры в новостройках получат более 12,1 тысячи москвичей.
— Жилой комплекс насчитывает 161 квартиру, из них пять адаптированы для маломобильных жителей: с широкими проходами и санузлами, оборудованными поручнями. Сквозной проход в подъезде обеспечивает выход как во двор с зонами для отдыха и занятий спортом, так и на улицу с гостевой парковкой. Внутреннее оснащение включает помещения для консьержей, хранения колясок, а на первом этаже запланированы объекты социального и бытового назначения. Близость парка «Торфянка», Лосиноостровского лесопарка, образовательных учреждений, поликлиник, магазинов и кафе позволяет сохранить привычную среду для новоселов, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.