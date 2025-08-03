Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак

«У Собчак на каком-то гала-ужине украли телефон, или она потеряла его. И все ее переписки были слиты. Там было и про меня. Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать. Также там была переписка, где Ксения общается с редактором новостного портала. Редактор говорила, что не может плохое про человека написать, ведь у нее могут быть потом проблемы. Я понимала, что речь идет обо мне в том числе», — рассказала Боня в интервью со стилистом Aleko.