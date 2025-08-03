Пенсионерам придётся тратить больше денег на продукты — эксперт

Как полагает эксперт, во второй половине текущего года уровень «инфляции для бедных» достигнет отметки в 12%. Как объяснила специалист, речь идёт об индексе роста цен на продукты питания, лекарства и ЖКУ — то, на что пенсионеры тратят до 80% своего дохода.