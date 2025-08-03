Пенсионерам придётся тратить больше денег на продукты — эксперт

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» всех пенсионеров предупредила кандидат экономических наук Екатерина Федюкович, сообщает ИА DEITA.RU.
Как полагает эксперт, во второй половине текущего года уровень «инфляции для бедных» достигнет отметки в 12%. Как объяснила специалист, речь идёт об индексе роста цен на продукты питания, лекарства и ЖКУ — то, на что пенсионеры тратят до 80% своего дохода.
Одной из главных причин ощутимого роста расходов во второй половине года для пожилых граждан станет июльская индексация коммунальных услуг. В среднем по стране её объём составил те самые 12%, так что платить за ЖКУ придётся больше уже точно.
Что касается продовольствия, то, согласно оценкам экспертов, пенсионерам также придётся тратить больше денег на еду уже в сентябре, т. к. повышение цен на продукты является традиционным явлением в начале нового делового сезона после летних отпусков.
Здесь также ожидается подорожание популярных позиций в районе тех самых 12%. Стоит отметить, что эти цифры практически полностью совпадают с инфляционными ожиданиями россиян, которые находятся на уровне 13%, по последним данным Центробанка.