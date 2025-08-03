Собственникам дали ценный совет, с помощью которого земельные участки у них не отберут

С 2025 года, как напомнил в разговоре с РБК юрист Александр Зорин, начнется отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. Иначе их ждут штрафы или изъятие, но до 2028 года подобные меры применяться не будут.