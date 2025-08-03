Собственникам дали ценный совет, с помощью которого земельные участки у них не отберут

С 2025 года, как напомнил в разговоре с РБК юрист Александр Зорин, начнется отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. Иначе их ждут штрафы или изъятие, но до 2028 года подобные меры применяться не будут.
Штрафы за неосвоение участков предусмотрены ст. 8.8 КоАП и они возвращаются в правоприменительную практику после появления четких критериев освоения, которые, в свою очередь, утверждены правительством.
Собственникам, как советует юрист, теперь лучше документально фиксировать, что они действительно следят за участком. «Рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами», — рассказал Зорин. Полезно также отмечать даты. Это необходимо из-за того, что муниципальные власти могут дистанционно осматривать участки.
Зорин советует собственникам своевременно реагировать на предостережения, отслеживать появление актов, а также предоставлять доказательства освоения, например, фото- и видеофиксацию.