МВД: аферисты применяют дипфейки блогеров для кражи денег при продаже машин

В пресс-центре добавили, что злоумышленники задействуют в схеме метод социальной инженерии. Аферисты утверждают: «Цена только сегодня!», «Уже звонит другой покупатель!» и тому подобное. Кроме того, они указывают более низкую в сравнении с рыночной цену и прилагают поддельные сканы документов.