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МВД: аферисты применяют дипфейки блогеров для кражи денег при продаже машин

В МВД порекомендовали критически относиться к выгодным предложениям, даже если их транслирует известный человек.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники используют дипфейки популярных автоэкспертов или блогеров, чтобы обмануть россиян при продаже машин с пробегом и похитить их деньги, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

«Специфика представленной схемы заключается в том, что мошенники “присваивают” облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей (популярных автоэкспертов, блогеров или случайных лиц из соцсетей), чья добропорядочность не вызывает сомнений», — сообщили агентству.

В пресс-центре добавили, что злоумышленники задействуют в схеме метод социальной инженерии. Аферисты утверждают: «Цена только сегодня!», «Уже звонит другой покупатель!» и тому подобное. Кроме того, они указывают более низкую в сравнении с рыночной цену и прилагают поддельные сканы документов.

В МВД призвали внимательно подходить к денежным операциям и соблюдать меры «цифровой гигиены». Более того, в ведомстве порекомендовали критически относиться к выгодным предложениям, даже если их транслирует известный человек.

Ранее в МВД предупредили о рассылке вируса Mamont по СМС.