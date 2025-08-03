МВД: аферисты применяют дипфейки блогеров для кражи денег при продаже машин

Мошенники используют дипфейки популярных автоэкспертов или блогеров, чтобы обмануть россиян при продаже машин с пробегом и похитить их деньги, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.
«Специфика представленной схемы заключается в том, что мошенники “присваивают” облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей (популярных автоэкспертов, блогеров или случайных лиц из соцсетей), чья добропорядочность не вызывает сомнений», — сообщили агентству.
В пресс-центре добавили, что злоумышленники задействуют в схеме метод социальной инженерии. Аферисты утверждают: «Цена только сегодня!», «Уже звонит другой покупатель!» и тому подобное. Кроме того, они указывают более низкую в сравнении с рыночной цену и прилагают поддельные сканы документов.
В МВД призвали внимательно подходить к денежным операциям и соблюдать меры «цифровой гигиены». Более того, в ведомстве порекомендовали критически относиться к выгодным предложениям, даже если их транслирует известный человек.
Ранее в МВД предупредили о рассылке вируса Mamont по СМС.