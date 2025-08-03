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На Камчатке произошел афтершок магнитудой 6,8

Эпицентр афтершока на Камчатке находился в 279 км от краевой столицы.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке в 8:37 мск зафиксирован очередной афтершок в 279 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

«Глубина: 25,9 км. Магнитуда: 6,8», — указано в сообщении.

Эпицентр афтершока находился в 279 км от краевой столицы.

Накануне стало известно, что на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах региона некоторые из этих толчков ощущались с интенсивностью до 5 баллов по шкале MSK-64.

Напомним, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 — самое мощное с 1952 года, по данным филиала ФИЦ ЕГС РАН. В связи с этим объявлялась угроза цунами, жителей просили избегать прибрежных зон в опасных районах.