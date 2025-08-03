Пленный из ВСУ: Киев блокировал банковские счета родственников дезертиров

Украинские власти оказывали психологическое давление и блокировали банковские счета родственников военнослужащих, отказавшихся выходить на передовые или дезертировавших с места прохождения службы. Об этом ТАСС рассказал украинский пленный военный Антон Зайцев.
«Начали в боевые бригады отправлять. Половина пацанов вся “уехала”. начинают полностью блокировать все счета. Посылают угрозы родителям и начинают и им счета закрывать. Чтобы разговаривали со своими, и те назад возвращались», — заявил Зайцев.
Он уточнил, что в начале весны был переброшен в Курскую область, но уже через 2 дня попал в плен.
Ранее Зайцев проходил службу в тыловой части в Киевой области, занимая должность оператора радиостанции и не ожидал, что его направят на передовую в качестве штурмовика.
«Я убивать русских не хотел. У меня нет такого желания, нет таких агрессий», — признался он.
Ранее пленный украинский военный Сергей Литвиненко сообщил, что на Украине создают батальоны из дезертиров.
Накануне украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что родственники пленных военнослужащих ВСУ, погибших при сбитии войсками Украины самолёта Ил-76 под Белгородом, подписали соглашение о неразглашении. Во время похорон они сомневались, что хоронят именно останки своих близких.