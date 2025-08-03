Пленный из ВСУ: Киев блокировал банковские счета родственников дезертиров

«Начали в боевые бригады отправлять. Половина пацанов вся “уехала”. начинают полностью блокировать все счета. Посылают угрозы родителям и начинают и им счета закрывать. Чтобы разговаривали со своими, и те назад возвращались», — заявил Зайцев.