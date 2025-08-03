Капремонт 122 жилых домов завершен в Беговом районе

«Одним из знаковых и узнаваемых объектов района стал жилой д. 34 на ул. Беговая, построенный в стиле брутализма. Он был возведен в 1978 году по проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном. Уникальная деталь постройки — отсутствие первых этажей, которые заменены на 20 пар железобетонных опор, благодаря которым здание прозвали домом-сороконожкой. В 2023 году здесь был проведен капитальный ремонт фасада и внутренних инженерных систем. Особое внимание было уделено обновлению всех наружных элементов. Высотные работы проводились с применением электролюлек, что позволило специалистам выполнить необходимые мероприятия, включая промывку фасадных плоскостей и расчистку межпанельных швов от старого заполнения с последующей их герметизацией и теплоизоляцией. В местах с повышенной влажностью нанесли полную антигрибковую защиту, а затем восстановили утраченные сегменты облицовки. После этого была выполнена гидрофобизация поверхности силиконовой эмульсией для защиты стены от воздействия непогоды», — говорится в сообщении.
В 2024 году также завершился капитальный ремонт жилого пятиэтажного здания по адресу: ул. Беговая, д. 18, корп. 1. Оно было возведено в 1962 году по проекту типовой серии. Оконные проемы и входные группы оформлены бетонными перемычками, а венчает постройку выступающая за его плоскость кровля. Комплекс мероприятий по ремонту дома был направлен на обновление фасада, крыши и ряда внутренних инженерных систем. На первом этапе обновления фасадных элементов были выполнены работы по промывке стен и расшивке швов. Затем специалисты нанесли защиту от грибка в местах намокания и восстановили кирпичную кладку. А завершающим этапом стало нанесение на стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобного средства для защиты от воздействия любых осадков. После выполнения основного объема работ специалисты приступили к ремонту входных групп и балконов. Они заменили отливы и водосточные трубы, выполнили окраску цоколя и устройство новой отмостки. При ремонте крыши восстановили ее деревянный каркас, а также заменили кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом, а чердачное помещение утеплили. Кроме того, специалисты проложили новую электросеть и заменили стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Работы по капитальному ремонту в районе Беговой продолжаются и сейчас. Так, в 2025 году уже завершается обновление пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Скаковая, д. 14. Здание 1962 года было построено по проекту типовой серии с бетонными перемычками, завершающими оконные проемы и входные группы, и выступающей за плоскость кровлей. Специалисты провели комплекс мероприятий по обновлению фасада, крыши, подъездов и внутренних инженерных систем. Сначала они очистили стены и расшили швы, затем нанесли антигрибковую защиту в местах повышенной влажности и восстановили кирпичную кладку. Далее стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобизировали, а по окончании основного объема работ отремонтировали входные группы и балконы. На заключительном этапе специалисты заменили отливы и водосточные трубы, покрасили цоколь и сделали новую отмостку. Кроме того, восстановлен деревянный каркас крыши, заменено кровельное покрытие, утеплено чердачное помещение, а деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. В порядок также привели подъезды, поменяли системы электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. В системе центрального отопления уже заменили магистрали, а работы по замене стояков находятся на финальной стадии.