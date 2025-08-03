Капремонт 122 жилых домов завершен в Беговом районе

В 2024 году также завершился капитальный ремонт жилого пятиэтажного здания по адресу: ул. Беговая, д. 18, корп. 1. Оно было возведено в 1962 году по проекту типовой серии. Оконные проемы и входные группы оформлены бетонными перемычками, а венчает постройку выступающая за его плоскость кровля. Комплекс мероприятий по ремонту дома был направлен на обновление фасада, крыши и ряда внутренних инженерных систем. На первом этапе обновления фасадных элементов были выполнены работы по промывке стен и расшивке швов. Затем специалисты нанесли защиту от грибка в местах намокания и восстановили кирпичную кладку. А завершающим этапом стало нанесение на стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобного средства для защиты от воздействия любых осадков. После выполнения основного объема работ специалисты приступили к ремонту входных групп и балконов. Они заменили отливы и водосточные трубы, выполнили окраску цоколя и устройство новой отмостки. При ремонте крыши восстановили ее деревянный каркас, а также заменили кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом, а чердачное помещение утеплили. Кроме того, специалисты проложили новую электросеть и заменили стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.