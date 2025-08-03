Врач назвала неочевидную причину, из-за которой можно резко ослепнуть на пляже

По её словам, песчинки при попадании в глаз действуют как абразивные вещества, они повреждают эпителий роговицы, вызывая микротравмы. В итоге нарушается барьерная функция глаза и увеличивается риск занесения инфекции. Если при попадании песка в глаз его начать тереть, риск повреждений возрастает, на поверхности роговицы могут образоваться царапины, которые долго не будут заживать.