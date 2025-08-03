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Врач назвала неочевидную причину, из-за которой можно резко ослепнуть на пляже

Морская вода смывает слёзную пленку — защитный слой на поверхности глаза, без которого роговица становится уязвимой, что повышает риск раздражения и воспаления. У чувствительных людей даже короткий контакт с солёной водой вызывает покраснение, жжение и слезотечение. Также существует риск попадания вместе с водой патогенных микроорганизмов, а это уже может привести к развитию кератитов, конъюнктивитов и блефаритов, предупредила специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.

Источник: Life.ru

По её словам, песчинки при попадании в глаз действуют как абразивные вещества, они повреждают эпителий роговицы, вызывая микротравмы. В итоге нарушается барьерная функция глаза и увеличивается риск занесения инфекции. Если при попадании песка в глаз его начать тереть, риск повреждений возрастает, на поверхности роговицы могут образоваться царапины, которые долго не будут заживать.

Повреждения эпителия запускают воспалительный процесс, в следствие чего расширяются сосуды, ткани отекают, появляется покраснение и боль. Через поврежденную поверхность в глаз могут проникнуть бактерии или вирусы. Иногда развивается акантамебный кератит — воспаление, вызываемое простейшим микроорганизмом Acanthamoeb. Тяжёлое поражение роговицы трудно поддаётся лечению и может привести к потере зрения.

Эксперт подчеркнула, что особенно опасны инфекции у пользователей контактных линз, которые могут удерживать частицы соли и загрязнений, создавая замкнутую среду для активного размножение микроорганизмов. Поэтому во время отпуска на море следует плавательные очками, которые плотно прилегают и не пропускают воду, а также солнцезащитные очки с UV-защитой. После купания рекомендуется закапать увлажняющие капли.

«Обратиться к офтальмологу стоит, если после купания усиливается боль, ухудшается зрение, появляется отделяемое или светобоязнь. Симптомы могут проявиться не сразу — иногда дискомфорт нарастает через несколько часов», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

Ранее туристам объяснили, как избежать несуществующей «аллергии на море». Такого диагноза в медицине не существует, однако негативный эффект может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с некоторыми природными факторами. К слову, на этот недуг массово жалуются российские туристы, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах.