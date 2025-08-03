В Осинском районе открыли бюст бойцу СВО Геннадию Иринцееву

Геннадий Иринцеев родился 12 мая 1997 года в многодетной семье, где воспитывалось восемь детей. После окончания Ново-Ленинской школы в 2013 году он прошел срочную службу в армии, а в апреле 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ.