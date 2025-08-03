В Осинском районе открыли бюст бойцу СВО Геннадию Иринцееву

2 августа в селе Ново-Ленино Осинского района состоялось торжественное открытие бюста участнику специальной военной операции Геннадию Иринцееву, погибшему в июне 2024 года при исполнении воинского долга. Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Осинского района.
Геннадий Иринцеев родился 12 мая 1997 года в многодетной семье, где воспитывалось восемь детей. После окончания Ново-Ленинской школы в 2013 году он прошел срочную службу в армии, а в апреле 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ.
— Надежный друг, заботливый хороший сын и брат, замечательный дядя для своих племянников, 27-летний мужчина навсегда останется в памяти своих родных, жителей Ново-Ленино добрым и трудолюбивым парнем. У Геннадия осталась невеста, — рассказывали ранее в районной администрации.
На церемонии открытия бюста присутствовали родные, друзья, земляки и представители власти, чтобы почтить память героя.